Congresso Uil-Fp Messina, elezione unanime per Livio Andronico

Con l’elezione di Livio Andronico alla guida della nuova Uil-Fp si apre una fase organizzativa inedita per il sindacato messinese. Il primo congresso territoriale si è svolto a Torre Faro, nella sede della “Risacca dei Due Mari”, dove i delegati hanno votato all’unanimità il segretario generale dell’organizzazione nata dalla confluenza di Uil-Fpl e Uil-Pa.

La costituzione della Uil-Funzione Pubblica segna l’unificazione delle due sigle e amplia l’ambito di intervento sindacale nei comparti della Sanità, della pubblica amministrazione, degli Enti locali e del Terzo Settore. L’assemblea congressuale ha formalizzato la nascita del nuovo soggetto, che punta a rafforzare la rappresentanza dei lavoratori nei diversi settori di competenza.

Accanto ad Andronico, la segreteria territoriale sarà composta da Cosimo Maurizio Celona, Nino Nunnari, Alda Iudicelli, Maria Rosa Recupero, Carmelo Runci, Paolo Todaro e Massimo Venza. I lavori sono stati coordinati da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, con gli interventi di Totò Sampino, segretario generale della Uil-Fpl regionale, e Alfonso Farruggia, segretario generale regionale della Uil-Pa. Le conclusioni sono state affidate a Rita Longobardi, segretaria generale nazionale della Uil-Fpl.

“Ringrazio i delegati per la mia elezione – ha dichiarato Livio Andronico – che hanno manifestato stima ed apprezzamento per il lavoro svolto alla guida della Uil-Fpl. Consentitemi di ringraziare soprattutto la mia famiglia che mi sostiene in questa missione sindacale”.

👁 Articolo letto 231 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.