Confisca definitiva di beni per 7,5 milioni di euro: emesso decreto antimafia su imprenditore del gioco d’azzardo

Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica – DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di Enrico Splendore, imprenditore di 56 anni, per un valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Il decreto di confisca è stato emesso in seguito alla sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione e all’esecuzione dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo.

Splendore è stato condannato in passato per reato di esercizio di giochi d’azzardo e per associazione per delinquere ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse. In particolare, Splendore ha gestito scommesse clandestine attraverso una rete parallela a quella dei centri di scommesse autorizzati, utilizzando programmi informatici elaborati ad hoc.

Il procedimento di prevenzione ha messo in evidenza una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni e le attività nella disponibilità di Splendore. Gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo – G.I.C.O. hanno condotto approfondimenti economico-patrimoniali, che hanno portato alla riconduzione di Splendore e del suo bar, noto punto di riferimento cittadino nel campo delle scommesse sportive, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille.

Nel 2019 il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione ha ritenuto Splendore un soggetto socialmente pericoloso, in quanto risultato vivere abitualmente dei proventi delle citate attività delittuose, e ha disposto il sequestro del patrimonio riconducibile al proposto.

La confisca dei seguenti beni è stata definitivamente decisa:

n. 4 immobili siti a Palermo;

n. 2 rapporti bancari;

intero compendio aziendale dell’impresa individuale ad insegna “BAR SPLENDORE”;

quote di partecipazione al capitale sociale di un’azienda operante nel settore dei trasporti;

n. 3 autoveicoli, per un valore complessivo stimato in circa 7,5 milioni di euro.

