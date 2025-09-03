Confermata dal Tar la multa da 3,7 milioni a Caronte & Tourist

Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato la sanzione di oltre 3,7 milioni di euro inflitta nel marzo 2022 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla società Caronte & Tourist. L’azienda era stata accusata di abuso di posizione dominante per l’applicazione di tariffe considerate “ingiustificatamente gravose” sul traghettamento dei passeggeri con veicoli al seguito nello Stretto di Messina.

La decisione è stata accolta con favore dall’Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale della Sicilia, che si era costituita in giudizio. “Ottima notizia! Una vittoria importante, anche nostra, essendo intervenuti sia nel procedimento Antitrust che in giudizio dinanzi al Tar”, ha dichiarato il presidente Mario Intilisano.

Secondo Intilisano, “finalmente si è fatta luce sui prezzi inaccettabili che pagavano i consumatori per andare da Villa San Giovanni a Messina Rada San Francesco. Un servizio peraltro inefficiente e inadeguato. Ora speriamo che il servizio migliori e che i prezzi, già abbassati dopo la sanzione Antitrust, scendano ulteriormente”.

Il rappresentante dell’associazione ha inoltre evidenziato come la pronuncia ribadisca un principio di rilievo. “Questa sentenza conferma quello che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, ossia che se si ha una posizione dominante non si possono alzare i prezzi in modo eccessivo, approfittandosi della situazione”, ha spiegato. Ha infine sottolineato che, pur non avendo una posizione dominante sul mercato complessivo, alcune compagnie possono detenere un controllo rilevante su rotte specifiche, condizione che rende possibili strategie tariffarie indipendenti.

