Conferita docenza universitaria a Cono Condipodero presso UCM – United Campus of Malta

Un importante incarico è stato conferito al brolese dott. Cono Condipodero, che ha ricevuto dalla UCM – United Campus of Malta HEI Foundation, l’incarico di docente.

Condipodero, laureato in Economia Management e Innovazione, è in possesso di vari master universitari tra i quali: Management delle Aziende Sanitarie. Precedentemente, ha svolto docenze di Economia in corsi di formazione.

Il nuovo incarico di docente, verrà svolto presso l’Istituto di Alta Educazione Maltese con sede a Messina nel Corso di Laurea quadriennale in Fisioterapia (Bachelor of Science Degree in Physiotherapy Honours – MFQ Livello 6- in lingua italiana ed inglese) nella disciplina “Management of Health Care Organisation”.

L’UCM, promuove metodi di insegnamento e ambienti educativi che creano ricche reti di apprendimento e mira ad elaborare approcci innovativi di apprendimento, al fine di offrire ai propri studenti universitari gli strumenti indispensabili per l’inserimento nel mercato internazionale del lavoro.Â

Coinvolge, inoltre, professionisti di profilo internazionale e pionieri delle tecniche didattiche innovative e interdisciplinari per assicurare gli standard di apprendimento più elevati.

E’ accreditata dalla Commissione Nazionale per l’Istruzione Superiore (Malta Further & Higher Education Authority) in base al Quadro Maltese delle Qualifiche (Malta Qualifications Framework – MQF) ed al quadro delle qualifiche europeo – CEC – QF/EHEA – TQF – Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE.

La nuova apertura della sede di Messina, è ubicata presso il prestigioso e storico Palazzo “Don Bosco”, è dotato di  laboratorio con attrezzature elettromedicali di avanguardia come Tecar, Onde d’urto, Laser, Ultrasuoni ed Elettroterapia, Magnetoterapia e di una palestra riabilitativa con device di ultima generazione a disposizione degli studenti.

Inoltre, vanta di un’area studio di 21 postazioni di cui 11 per i computer personali per collegarsi alle banche dati e una sala informatica anch’essa di 21 postazioni. Gli studenti potranno mettersi alla prova con lezioni pratiche in 3D realtà virtuale. Le lezioni che obbligatoriamente vengono svolte in presenza, vengono poi caricate in piattaforma e-learning per una visione successiva sull’account studente. Gli allievi usufruiscono di uno spogliatoio con degli armadietti personali per indossare la divisa e una confortevole zona ristoro, adibita a momenti ludici e di relax.

L’UCM vanta, inoltre, numerosi satelliti all’estero: Francia, Portogallo, Svizzera, Spagna e Belgio.