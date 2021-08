Condono edilizio, il M5S deposita nota al Consiglio dei ministri

“Condono edilizio approvato dall’Ars illegittimo”. M5S presenta richiesta impugnativa al Consiglio dei ministri.

“Lo avevamo annunciato in Aula e lo abbiamo fatto. Questa mattina, abbiamo depositato al Consiglio dei Ministri, la nota con la quale chiediamo di valutare l’opportunità di impugnare la legge regionale sul condono edilizio in aree paesaggistiche. Una legge pessima, che consente agli immobili totalmente abusivi costruiti in aree di valore paesaggistico, di potere rimanere esattamente dove sono”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars.

“Aspettavamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – dicono i deputati 5 stelle – per muoverci.

Ovviamente non ci fermiamo qui. Andremo a Roma per motivare la nostra richiesta e convincere il Consiglio dei Ministri a ricorrere alla Corte costituzionale per annullare questo obbrobrio”.

“La legge incriminata – dice Giampiero Trizzino – approvata con un solo voto di scarto, allarga le maglie del terzo condono edilizio del 2003 anche agli immobili abusivi che insistono nelle aree sulle quali sono stati apposti vincoli di tutela, anche paesaggistica. Si tratta di una legge unica nel panorama italiano,ecco perché siamo convinti che sia illegittima. É bene ricordare che in tutte le altre regioni d’Italia, anche quelle a Statuto speciale, gli immobili di questo tipo vengono abbattuti e viene ordinato al responsabile dell’abuso il ripristino dei luoghi. In Sicilia, invece, una parte della maggioranza che sostiene Musumeci, con la complicità di un paio di voltagabbana, ha deciso che se hai commesso un reato puoi farla franca. Alla faccia di chi rispetta le regole e paga le tasse. Perché, è giusto ricordare, che la costruzione di immobili abusivi, tanto più se insistono in aree vincolate, rientra tra le ipotesi per le quali l’ordinamento penale prevede una condanna”.