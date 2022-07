Condizioni stabili del paziente affetto da “Vaiolo delle Scimmie”

In merito alle condizioni del paziente affetto da “Vaiolo delle Scimmie”, ricoverato in isolamento nell’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale San Marco di Catania – grazie anche alla collaborazione con i sanitari dei Pronto Soccorso dei due presidi aziendali e alla diagnosi effettuata in tempi rapidissimi dal laboratorio del Policlinico “Giaccone” di Palermo diretto da Francesco Vitale – il direttore del reparto, Arturo Montineri, come concordato con il direttore generale dell’Azienda, Gaetano Sirna, ha emesso il seguente bollettino medico:

Le condizioni del paziente attualmente sono stabili rispetto ai giorni scorsi.

Si registra tuttavia una riduzione delle lesioni cutanee tipiche della malattia.

Il paziente rimane ricoverato per la prosecuzione degli accertamenti e delle cure del caso.