Condannato 51enne marocchino per adescamento di minori online

Si è concluso con una condanna il procedimento celebrato a Messina nei confronti del cittadino marocchino Farid Buokal, 51 anni, accusato di avere adescato ragazze attraverso i social network utilizzando false identità e profili con immagini riconducibili a giovani uomini.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe convinto alcune vittime a inviare materiale intimo, comprese immagini e contenuti a carattere sessuale. Successivamente avrebbe minacciato di diffondere foto e video ricevuti per ottenere ulteriore materiale.

La vicenda si inserisce, secondo gli atti processuali, in un contesto che vede il 51enne coinvolto in altri procedimenti penali avviati in diverse città italiane per reati riconducibili a violenza sessuale, pornografia minorile ed estorsione. Attualmente l’uomo risulta detenuto nel carcere di Bologna. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice per l’udienza preliminare di Messina, Tiziana Leanza, al termine del giudizio con rito abbreviato richiesto dall’imputato.

La pena inflitta è di 6 anni e 6 mesi di reclusione, già ridotta di un terzo in ragione della scelta del rito. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Anita Siliotti, aveva richiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa pari a 40 mila euro.

L’imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita dai familiari della ragazza coinvolta, che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 anni.

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