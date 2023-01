Condannati allevatori di Montalbano Elicona per estorsione e lesioni

I giudici del Tribunale di Barcellona hanno condannato a pene che variano dai 10 agli 8 anni di reclusione quattro allevatori dello stesso nucleo familiare di Montalbano Elicona. I quattro allevatori, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono stati riconosciuti colpevoli di estorsione e lesioni.

La pena più consistente di 10 anni di reclusione e di una multa di 12 mila euro è stata decisa per Giovanni Fiore, 53 anni, il quale contestualmente è stato assolto da una delle accuse di lesioni. Gli altri tre familiari sono stati tutti condannati alla pena di 8 anni di reclusione ciascuno ed al pagamento di una multa di una multa di 10 mila euro per ognuno di essi. Franco Fiore 50 anni, Antonino Fiore 29 anni, figlio di Giovanni Fiore e l’ottuagenario Antonino Fiore, 81 anni, anziano padre dei due fratelli Giovanni e Franco sono stati ritenuti responsabili, del reato, in concorso, di estorsione e lesioni aggravate nei confronti di un altro allevatore proprietario di un terreno che faceva gola agli indagati.