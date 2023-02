Condanna per il chirurgo al Policlinico di Messina: 2 anni per la morte di Lucia Sigari

Il 27 febbraio 2017, Lucia Sigari, 59 anni, è stata sottoposta a un’operazione al pancreas presso il Policlinico di Messina. Poco prima della mezzanotte dello stesso giorno, il suo cuore ha smesso di battere. Il dottor Salvatore Lazzara, chirurgo che ha eseguito l’operazione, è stato condannato a 2 anni di carcere e dovrà risarcire i parenti della vittima insieme all’azienda ospedaliera. Al contrario, l’anestesista è stato assolto. Questa è la decisione presa dal giudice monocratico Pugliese alla fine del dibattimento per determinare la responsabilità dei due medici imputati di omicidio colposo.

Inizialmente, sette medici erano indagati per la morte della signora Sigari. Dopo averle diagnosticato un tumore al pancreas e una sofferenza cardiaca, i medici l’hanno dimessa dall’ospedale in attesa di stabilizzare i valori per poter procedere con l’operazione. Il giudice ha deciso la condanna del chirurgo sulla base dei risultati del dibattimento, comprese le testimonianze dei familiari e le consulenze dei medici legali.

Secondo il figlio della paziente e il consulente della famiglia, i medici hanno comunicato che tutto era andato bene durante l’operazione e che la signora era stata trasferita in terapia intensiva. Tuttavia, il cuore della signora ha cominciato a battere in modo anomalo e si è fermato poco prima della mezzanotte. Il consulente della famiglia afferma che, invece di intervenire per fermare l’emorragia in corso, i medici hanno continuato il monitoraggio e la stabilizzazione.

Questa decisione del tribunale rappresenta un passo importante per determinare la responsabilità nella morte della signora Sigari e per garantire che eventi simili non accadano in futuro. Tuttavia, il caso deve ancora essere valutato nei gradi successivi di giudizio.