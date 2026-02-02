Concorso vigili urbani, sindacati sollecitano il Comune di Messina

I sindacati Uil-Fpl e Silpol hanno indirizzato un sollecito formale al sindaco di Messina, Federico Basile, chiedendo la pubblicazione della graduatoria finale del concorso per 100 Agenti di Polizia Municipale, concluso da diversi mesi senza che l’iter amministrativo sia stato completato. La procedura concorsuale, avviata con bando del 16 aprile 2024, prevedeva anche l’assunzione di ulteriori 22 unità a tempo determinato, finanziate attraverso i Fondi Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Le prove orali si sono svolte tra il 30 ottobre e il 20 dicembre 2025, segnando la conclusione della fase selettiva. A distanza di tempo, tuttavia, la graduatoria definitiva non risulta ancora pubblicata. In una nota congiunta, i rappresentanti sindacali Livio Andronico ed Emilio Di Stefano per la Uil-Fpl e Pippo Gemellaro per il Silpol definiscono il protrarsi dei tempi “ingiustificato e preoccupante”, evidenziando come in altri contesti regionali procedure analoghe siano state completate in tempi sensibilmente più brevi.

Nel documento viene citato il caso di Catania, dove un concorso simile avrebbe portato alla pubblicazione della graduatoria e alla successiva immissione in servizio degli agenti nel giro di pochi mesi. Secondo i sindacati, il ritardo registrato a Messina si inserisce in un quadro caratterizzato da una persistente carenza di organico, aggravata da un’età media del personale prossima ai 60 anni e da numerosi pensionamenti già avvenuti o programmati.

“I ritardi non trovano spiegazione e si riflettono negativamente sulla gestione dei servizi”, affermano i sindacati, sottolineando che “l’inerzia amministrativa rischia di incidere sulla sicurezza urbana, sulla regolarità delle attività e sul controllo del territorio”. Le organizzazioni sindacali sollecitano quindi la pubblicazione immediata della graduatoria, l’avvio delle assunzioni e un chiarimento pubblico sulle cause del mancato completamento della procedura.

