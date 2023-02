Concorso Morgantinon: premiati i produttori siciliani di olio extravergine

Il concorso Morgantinon premia i produttori siciliani di olio extravergine, riconoscendo l’impegno e la passione di chi lavora in questo settore. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha sottolineato l’importanza di sostenere e premiare il lavoro dei produttori, favorendo la competitività e la qualità del prodotto.

La filiera olivicola siciliana è molto frammentata, e pertanto si devono trovare soluzioni innovative per aumentare la produttività e la qualità dell’olio prodotto. È importante creare economie di scala, favorire la nascita di consorzi e promuovere sistemi di coltivazione innovativi. Inoltre, è necessario tutelare l’olio siciliano, e quello italiano in generale, dall’ingresso di prodotti esteri di qualità inferiore e che non rispettano le regole del mercato.

L’11^ edizione del concorso Morgantinon, organizzato dall’Ente di sviluppo agricolo, ha l’obiettivo di premiare le eccellenze dell’olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia. La giuria valuterà la qualità del prodotto, l’aspetto, il gusto e l’aroma, nonché la sostenibilità ambientale e l’etica dei produttori. L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione del Libero consorzio comunale di Enna, del Comune di Aidone e del Servizio Ispettorato Agricoltura di Catania.

© Riproduzione riservata.