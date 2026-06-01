Concorsi nella sanità: assunzioni e incarichi in tutta la Sicilia

Nuove opportunità di inserimento e progressione professionale nel sistema sanitario siciliano emergono dalla più recente pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le procedure riguardano aziende sanitarie provinciali e strutture ospedaliere dell’Isola, con oltre settanta posizioni tra assunzioni, incarichi dirigenziali e percorsi di stabilizzazione destinati a rafforzare gli organici.

Tra i bandi di maggiore rilievo figura quello dell’Asp di Ragusa, che prevede il reclutamento di 28 dirigenti medici in diverse discipline. L’Asp di Siracusa ha invece avviato una selezione per l’assunzione di cinque dirigenti medici.

Numerose le procedure aperte anche presso l’Asp di Agrigento, dove sono stati pubblicati concorsi per dirigenti medici in varie specializzazioni, oltre a un posto di dirigente clinico, quattro incarichi per dirigenti avvocati e tre posizioni per tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare. La stessa azienda sanitaria ha inoltre avviato la selezione per cinque direttori di distretto sanitario con incarico quinquennale e per la guida dell’Unità operativa complessa di Urologia. Prevista anche la stabilizzazione di nove educatori socio-pedagogici.

All’Asp di Caltanissetta sono stati pubblicati avvisi per incarichi quinquennali alla guida di strutture complesse e procedure di stabilizzazione rivolte a dirigenti psicologi, dirigenti odontoiatri e tecnici della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

A Catania, l’Asp ha aperto la selezione per la direzione dell’Unità operativa complessa di Patologia clinica dell’ospedale di Caltagirone. L’Arnas Garibaldi ricerca due dirigenti medici di ginecologia e ostetricia, mentre il Policlinico universitario di Messina ha bandito un posto per dirigente medico di neurochirurgia.

Nuove opportunità arrivano anche dall’ospedale Papardo di Messina, che seleziona un assistente amministrativo e figure tecniche specialistiche. A Palermo, l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello ha riaperto i termini per i concorsi destinati a undici assistenti amministrativi e quattro collaboratori amministrativi professionali.

L’Asp di Messina ha inoltre pubblicato bandi per tre collaboratori tecnici professionali informatici e avvisi relativi alla direzione del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, di quattro strutture dedicate alla salute mentale e della struttura complessa incaricata della vigilanza sulle farmacie convenzionate.

Tra le procedure inserite in Gazzetta figura infine il concorso di accesso al corso triennale di formazione in Medicina generale 2026-2029, rivolto ai futuri medici di famiglia.

👁 Articolo letto 212 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.