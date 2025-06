Concerto sospeso, leader dei Village People soccorso al Villa Sofia

Durante il concerto dei Village People tenutosi a Palermo, il leader del gruppo ha accusato un malore presumibilmente legato a disidratazione, costringendo l’organizzazione a sospendere l’esibizione. Immediati sono interventi i sanitari presenti, che hanno trasportato il cantante in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove il personale medico ha garantito le prime cure. Dopo gli accertamenti e gli esami di routine, l’artista ha sottoscritto volontariamente le dimissioni, permettendo il suo rientro negli Stati Uniti secondo il programma previsto.

La moglie di Willis, presente all’evento, ha manifestato evidente apprensione, sottolineando che nella lunga carriera del marito non si era mai verificato un episodio simile. In una nota ufficiale, l’organizzazione ha puntualizzato: “Durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l’Orchestra Jazz Siciliana”.

In seguito alle cure ricevute e alle dimissioni ospedaliere, il frontman è ripartito per l’America, dove proseguirà le attività artistiche pianificate.

L’evento, precedentemente atteso dalla platea cittadina, non ha potuto riprendere quella stessa sera. Le autorità locali e gli organizzatori stanno valutando le modalità per eventuali recuperi o rimborsi, pur senza comunicazioni ufficiali al momento.

