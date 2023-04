Comune di Ficarra verso un futuro “green” grazie all’impianto di compostaggio comunale

La Giunta comunale di Ficarra, guidata dal Sindaco Basilio Ridolfo, ha ottenuto un importante finanziamento dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità . Il finanziamento, pari a 210.826,00 euro, servirà per la realizzazione di un impianto di compostaggio di tipo “locale”, con capacità massima di 80 tonnellate, per il trattamento dei rifiuti organici prodotti durante l’anno nel territorio comunale.

L’iniziativa è stata avviata nel gennaio 2022 dalla Giunta cittadina, che ha dapprima approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e successivamente inviato la domanda di partecipazione al Dipartimento Regionale, allegando tutta la documentazione richiesta dal relativo Avviso pubblico.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 165 del 15 marzo scorso, Ficarra è stata inserita nell’elenco dei 36 progetti approvati per tutta la Sicilia e definitivamente ammessi a finanziamento. Grazie a questo finanziamento, il Comune di Ficarra potrà realizzare l’impianto di compostaggio comunale in C/da Natoli, accanto al sito del Centro Comunale di Raccolta già operante.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è la riduzione della produzione del rifiuto organico, valorizzando al contempo un prodotto (compost) da riutilizzare ai fini agronomici. Secondo l’Amministrazione, l’impianto sarà in grado di contribuire all’abbattimento del costo dello smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani a carico dei cittadini. In particolare, eliminando il costo del trasporto e del conferimento presso i centri di trattamento, che solo nell’ultimo anno ha raggiunto la cifra di circa 35.000,00 euro, si potranno ottenere importanti risparmi per i Ficarresi.

