Completamento della strada a scorrimento veloce Patti-Taormina, incontro a Messina

Si è svolto questo pomeriggio presso il Palazzo dei Leoni l’incontro tra i sindaci dei comuni di Patti, Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona ed il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca avente ad oggetto il completamento della strada a scorrimento veloce Patti-Taormina.

Dopo l’incontro nelle scorse settimane con il Presidente della Regione Musumeci, i Sindaci hanno ribadito l’importanza per l’intero comprensorio di questa strategica infrastruttura, la cui realizzazione è in corso da decenni e che proprio negli ultimi giorni ha registrato un ulteriore passo avanti con la pubblicazione della manifestazione d’interesse relativa alla progettazione del terzo lotto Patti-San Piero Patti, già interamente finanziato nell’ambito del c.d. Patto per il Sud.

Il Sindaco De Luca, condividendo in toto quanto rappresentato, ha garantito il massimo impegno affinché l’opera, di cui si parla da più di quarant’anni e che è già realizzata quanto ai primi due lotti, venga completata nel più breve tempo possibile. Così come richiesto dal presidente Musumeci, dunque, la Citta Metropolitana metterà a disposizione della Regione Siciliana il progetto preliminare dell’opera, in proprio possesso fin dal 2011 e che ha già superato positivamente le prime valutazione preliminari.

Senza alcuno sterile campanilismo o polemiche di sorta, questo territorio continuerà a profondere ogni impegno per la concretizzazione di una irripetibile occasione di sviluppo e di crescita.