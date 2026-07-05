Commozione a Messina per i funerali della sedicenne Giulia Scimone

Messina ha tributato l’ultimo saluto a Giulia Scimone, la sedicenne deceduta dopo essere stata investita da una motocicletta in via Circuito. La Cattedrale, gremita di familiari, amici, compagni di scuola e cittadini, ha accolto le esequie in un clima di profonda partecipazione. Ad accompagnare il feretro, una bara bianca adornata con gigli e rose bianche. All’uscita dalla chiesa, il ritornello della canzone Dedicato a te de Le Vibrazioni, brano particolarmente caro alla ragazza, è stato intonato dai presenti, mentre sulle magliette di amici e parenti campeggiava la frase: «Sei immensamente Giulia».

Presenti alla cerimonia anche il sindaco Federico Basile, la rettrice dell’Università Giovanna Spatari, il garante dei minori Giovanni Amante, oltre ai rappresentanti della comunità scolastica e agli amici conosciuti nel mondo dell’equitazione.

L’omelia è stata affidata a padre Antonello Angemi, parroco della chiesa di Ganzirri, affiancato dai sacerdoti delle comunità di Torre Faro e Faro Superiore. Il sacerdote ha rivolto un richiamo alla responsabilità collettiva, affermando: «Lei continua a parlare a chi ha trasformato la strada in un luogo di morte, a chi scambia l’incoscienza per coraggio. Questa non è forza, è imbecillità». Ha inoltre sottolineato la necessità di controlli e prevenzione, aggiungendo: «La sua morte non deve essere vana. Se domani dovesse ripetersi una tragedia come questa, la uccideremo ancora».

Padre Angemi ha ricordato anche le aspirazioni della giovane, che nell’ultimo elaborato scolastico aveva espresso il desiderio di diventare amazzone. «Era un fiore meraviglioso che Dio aveva piantato sulla terra e che adesso innesta in Paradiso», ha detto, invitandola infine a pregare «per i suoi genitori, per chi le ha voluto bene e anche per chi le ha tolto la vita».

Durante la celebrazione sono intervenuti anche gli insegnanti e gli amici. La docente di Italiano del liceo Seguenza ha ricordato il valore di ogni giovane esistenza, mentre le compagne di scuderia e una delle amiche più strette hanno ripercorso i momenti condivisi, i progetti per il futuro e il sogno di aprire insieme uno studio di fisioterapia. Al termine della funzione, un lungo applauso ha accompagnato il lancio di palloncini bianchi e rosa, mentre uno striscione riportava la scritta: «Giulia vive per sempre».

👁 Articolo letto 744 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.