Commercialista messinese condannato per truffa su fondi pubblici: sequestrato patrimonio da 12 milioni di euro

La Direzione investigativa antimafia ha sequestrato un patrimonio di 12 milioni di euro a un noto commercialista della provincia di Messina, Michele Nigrelli, già condannato per reati tributari. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, hanno dimostrato come Nigrelli avesse utilizzato i fondi pubblici percepiti illecitamente per estendere la sua attività commerciale in ambito nazionale ed internazionale.

Il sequestro ha riguardato ben 7 attività imprenditoriali attive nei settori degli studi professionali commercialisti, della lavorazione della ceramica e del vetro, dell’edilizia e dell’assistenza per anziani e disabili. Inoltre, sono stati sequestrati 25 fabbricati, tra cui due appartamenti di pregio nel centro storico di Palermo, terreni, un’auto e rapporti finanziari.

Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata e la truffa ai danni delle finanze pubbliche. I cittadini onesti possono dormire sonni tranquilli sapendo che la giustizia sta facendo il suo corso per punire coloro che cercano di arricchirsi illegalmente.