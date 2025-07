Commemorazione San Basilide patrono della Polizia Penitenziaria

Lunedì 30 giugno, nell’Istituto Penale per i Minorenni di Acireale, si è svolta la celebrazione liturgica in onore di San Basilide, patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la partecipazione di agenti in servizio e in pensione, del personale educativo e dei vertici dell’istituto. La funzione, presieduta dal cappellano don Francesco Mazzoli, ha posto l’accento sulla coesione tra sicurezza e finalità rieducative: “Siate colleghi sempre uniti – ha invitato – ricordando che San Basilide, guardia cristiana, testimoniò la fede dinanzi al giudice, preferendo il martirio al rinnegamento”.

Durante l’omelia, il sacerdote ha ribadito che “indossare la divisa della Polizia Penitenziaria è motivo di responsabilità: siete chiamati ogni giorno a garantire la sicurezza, ma anche a custodire e promuovere la speranza nel cuore di chi sta vivendo un percorso detentivo”.

Al termine, la comandante dell’IPM, Alessandra Di Vita, ha ringraziato il personale definendo la missione del Corpo “un lavoro complesso, che richiede professionalità, sensibilità e spirito di sacrificio”.

Ha altresì rivolto un pensiero ai caduti del Corpo e ai colleghi in pensione, presenti alla cerimonia, come testimoni del legame con l’uniforme. Sono stati riconosciuti i contributi del vice direttore Cutrone, del vice comandante ispettore Patanè e del cappellano Mazzoli per il supporto spirituale offerto all’interno dell’istituto.

👁 Articolo letto 203 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.