Come osservare la cometa verde “C/2022 E2 ZTF” sui cieli dello Stretto di Messina

La cometa verde “C/2022 E2 ZTF” è l’evento astronomico più atteso di questo 2023. Dopo 50.000 anni, questa cometa sarà visibile sui nostri cieli e l’occasione è unica. L’astrofotografo messinese, Salvo Cucinotta, ci guida alla scoperta della cometa verde sui cieli dello Stretto di Messina.

Per osservare al meglio la cometa, è necessario scegliere un luogo buio, lontano da fonti d’inquinamento luminoso, come una campagna o una montagna. Con un semplice binocolo, basta puntare poco sopra la stella polare, verso nord, per vedere questo spettacolo celeste.

Non perdere questa occasione unica di osservare un evento astronomico che non si verifica da 50.000 anni. Immergiti nella bellezza del cielo notturno e goditi lo spettacolo della cometa verde “C/2022 E2 ZTF”.

Foto dell’astrofotografo messinese Salvo Cucinotta.