Collegamento Messina-Villafranca, il Tar dà ragione ad Atm

Il Tar di Palermo ha confermato la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Messina e Villafranca Tirrena gestito da Atm Messina. Con una sentenza emessa il 27 maggio 2026, i giudici amministrativi hanno dichiarato nulli il decreto dirigenziale generale numero 3402 del 14 ottobre 2025 e la circolare numero 38384 del 6 ottobre 2025 emanati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

I provvedimenti regionali erano intervenuti a seguito del ricorso gerarchico improprio presentato dalla società Campagna & Ciccolo contro la decisione del Comune di Messina di autorizzare l’estensione del servizio urbano Atm fino al territorio di Villafranca Tirrena.

Nel dettaglio, il Tar ha rilevato il “difetto assoluto di attribuzione” relativamente al decreto dirigenziale contestato, annullando di conseguenza anche gli atti collegati che avrebbero comportato il blocco del collegamento tra i due Comuni.

La decisione consente quindi all’Azienda Trasporti Messina di continuare regolarmente il servizio avviato il primo marzo 2025. Attualmente i collegamenti sono garantiti attraverso le linee 25, 26, 32 e 33, utilizzate quotidianamente dai pendolari e dagli utenti che si spostano tra Messina e Villafranca Tirrena.

Con il pronunciamento del tribunale amministrativo viene dunque confermata la continuità operativa del servizio di trasporto pubblico locale lungo la tratta interessata.

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