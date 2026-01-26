Collegamento Messina-Villafranca, confermata la continuità del servizio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello presentato da Campagna e Ciccolo sul collegamento di trasporto pubblico locale tra Messina e Villafranca Tirrena, confermando quanto già stabilito in sede cautelare dai Tribunali amministrativi di Catania e Palermo. Le precedenti pronunce avevano accolto le istanze di sospensione avanzate dal Comune di Messina, da ATM SpA e dal Comune di Villafranca Tirrena contro il decreto dirigenziale della Regione Siciliana che disponeva l’interruzione del servizio urbano tra i due centri.

Il provvedimento regionale contestato aveva previsto la sospensione del collegamento, richiamando anche una circolare dell’Assessorato alle Infrastrutture che introduceva limitazioni al trasporto pubblico locale disciplinato dall’articolo 99 della legge regionale 3 del 2024. Secondo i ricorrenti, tali disposizioni avrebbero determinato, di fatto, la cessazione del servizio attivato da ATM SpA.

Con l’ordinanza emessa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto infondate le ragioni dell’appello, confermando la validità delle misure cautelari già adottate e chiudendo la relativa fase del contenzioso. Il CGA ha ribadito che, in attesa della definizione del giudizio di merito, il servizio di trasporto pubblico locale tra Messina e Villafranca Tirrena deve continuare a essere garantito.

La decisione rafforza la posizione del Comune di Messina e dell’azienda di trasporto partecipata, che avevano sostenuto la necessità di assicurare la continuità del collegamento urbano tra i due territori. La vicenda resta ora affidata al successivo esame nel merito, che definirà in via definitiva la legittimità degli atti regionali oggetto di impugnazione.

👁 Articolo letto 111 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.