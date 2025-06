Code e rallentamenti segnalati sulla A19 tra Casteldaccia e Bagheria

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano, nel tratto compreso tra il km 5,000 e il km 9,000, rallentamenti e code in direzione Catania, nelle vicinanze dei comuni di Casteldaccia e Bagheria, in provincia di Palermo. Il flusso veicolare locale, legato alle tradizionali partenze per le località balneari del weekend, ha generato un accumulo di quattro chilometri di veicoli in colonna, con ulteriore afflusso previsto nelle prossime ore in uscita da Palermo.

Per domenica 22 giugno è atteso un consistente ritorno di automobilisti verso Palermo. Le condizioni di traffico più critiche sono previste a partire dalle ore 15:00 e fino a tarda serata, quando il transito da Catania potrebbe incrementare i tempi di percorrenza, in particolare nella zona interessata dai cantieri. Un portavoce di Anas ha dichiarato: “Il personale di Anas è sul posto per fluidificare il traffico e assistere gli utenti”.

Le squadre operative monitorano costantemente la situazione, intervenendo per regolare i flussi e ridurre i tempi di attesa. L’evoluzione del traffico nel pomeriggio e in serata potrà essere influenzata dall’aumento delle partenze verso Palermo e dalla presenza di interventi di manutenzione stradale, che mantengono le corsie ristrette nel tratto segnalato.

