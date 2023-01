Code chilometriche sull’autostrada A18, i lavori di adeguamento delle barriere provocano polemiche e proteste

Code chilometriche sulla A18, i lavori sulle barriere hanno paralizzato la Messina-Catania. Tra Giarre e Catania, nelle ore di punta, i tempi di percorrenza si sono allungati di quasi un’ora. Polemiche e proteste si sono registrate a causa dei lavori di adeguamento dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, e varchi apribili) che hanno letteralmente mandato in tilt l’autostrada A18 Messina-Catania.

La tratta interessata dagli interventi è quella tra Giarre e Catania ed è proprio lì che sin dal mattino, quando migliaia di pendolari si riversano sul capoluogo etneo, e nelle ore di punta si registra la paralisi del traffico. Dal Cas si scusano per i disagi, ma spiegano che si tratta di interventi non più rinviabili per uniformare l’autostrada agli standard di sicurezza e completare, così, la riqualificazione complessiva avviata tre anni fa. Con il risultato che basta la presenza di un cantiere di poche centinaia di metri per avere ripercussioni nefaste su parecchi chilometri di autostrada. Problematiche che si sono ulteriormente acuite da quando i lavori stanno interessando le barriere centrali. Entro lunedì, riferiscono dal Cas, sarà rimosso il cantiere che sta provocando i disagi maggiori e quindi la situazione dovrebbe migliorare.

Per completare i lavori di adeguamento delle barriere, però, ci vorrà ancora del tempo. La questione è finita all’Ars con una interrogazione al presidente della Regione, Renato Schifani, presentata dai deputati deluchiani di “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera”. L’obiettivo è “che vengano prese tutte le misure idonee perché si giunga all’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile”.