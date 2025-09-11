Codacons, Tanasi: “Non aprite le scuole a rischio in Sicilia”

Il Codacons intensifica la propria azione sul tema della sicurezza scolastica in Sicilia. Dopo gli esposti presentati presso tutte le Procure dell’Isola per verificare eventuali omissioni e responsabilità nella gestione degli edifici, il Segretario Nazionale Francesco Tanasi ha rivolto un appello diretto ai dirigenti scolastici.

“Abbiamo portato alla luce una realtà inaccettabile – afferma Tanasi – ma adesso serve un atto di coraggio e di responsabilità. Chiediamo ai dirigenti di non aprire plessi che presentano rischi strutturali o gravi carenze di sicurezza. Nessuno può permettersi di mettere in pericolo studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo”.

L’associazione ha attivato l’iniziativa “SOS Scuola”, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni da parte di famiglie, insegnanti e studenti in merito a situazioni di degrado, criticità o pericoli riscontrati negli istituti. Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3715201706.

“La vita e la salute vengono prima di tutto – prosegue Tanasi – e non ci fermeremo finché le scuole non saranno davvero sicure e a misura di comunità scolastica. Non vogliamo più assistere a crolli sfiorati, emergenze improvvise e rischi quotidiani che si sarebbero potuti evitare con la prevenzione e la responsabilità”.

L’appello giunge in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico e mira a sollecitare una presa di posizione netta da parte dei dirigenti, chiamati a garantire la tutela di studenti e personale attraverso decisioni tempestive in caso di edifici non conformi agli standard di sicurezza.

👁 Articolo letto 6.652 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.