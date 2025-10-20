Codacons Medici, serve più prevenzione contro l’osteoporosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il Codacons e il Codacons Medici hanno evidenziato la necessità di intensificare la prevenzione e l’informazione su una patologia in costante crescita, che in Italia interessa milioni di persone, in particolare donne in età post-menopausale.

Il presidente del Codacons Medici, dott. Nino Rizzo, specialista in reumatologia, ha sottolineato che “l’osteoporosi non è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento, ma una malattia che può essere prevenuta e gestita con uno stile di vita equilibrato, una dieta adeguata e controlli regolari”. Rizzo ha inoltre sollecitato “aziende sanitarie e Regioni a potenziare i programmi di prevenzione, promuovere campagne di informazione e garantire tempi rapidi per l’esecuzione della MOC, strumento essenziale per la diagnosi precoce”.

Sulla stessa linea il prof. Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, ha ricordato che “la prevenzione è un diritto fondamentale e rappresenta una forma concreta di tutela della salute”. Tanasi ha ribadito che “le istituzioni e le aziende sanitarie devono assicurare pari accesso ai servizi diagnostici e terapeutici, senza disparità territoriali”, aggiungendo che “il Codacons continuerà a vigilare affinché ogni cittadino possa usufruire di servizi equi e tempestivi, nel rispetto del principio di uguaglianza”.

Le due organizzazioni hanno infine richiamato la necessità di una collaborazione tra istituzioni, aziende sanitarie e società scientifiche per promuovere una più ampia cultura della prevenzione e rafforzare l’educazione sanitaria, evidenziando che investire nella salute rappresenta un risparmio sociale e umano a lungo termine.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.