Codacons contro Ryanair: “Scelta sbagliata sugli extra-bagagli”

Il Codacons ha avviato da Catania una protesta contro Ryanair in seguito all’introduzione di un nuovo sistema di incentivi destinato al personale di gate, incaricato di individuare i bagagli che superano le misure consentite. L’associazione ha definito l’iniziativa un “clamoroso autogol” sotto il profilo dell’immagine, sostenendo che possa compromettere ulteriormente la fiducia dei viaggiatori.

“È come se ci fosse una taglia sui passeggeri che eccedono di pochi millimetri le dimensioni consentite”, ha dichiarato il Codacons, sottolineando che la misura appare ancora più penalizzante per la Sicilia, già gravata dal caro-voli e da collegamenti considerati insufficienti.

L’associazione ha evidenziato che i passeggeri meritano regole trasparenti e applicate con buon senso, non un clima di sospetto che trasforma i bagagli in una possibile fonte di guadagno. Stando a quanto riportato da fonti di stampa, a partire da novembre 2025 il compenso per ciascun bagaglio individuato aumenterà da 1,50 a 2,50 euro, con l’eliminazione del tetto mensile fissato finora a 80 euro.

Per il Codacons tale scelta rappresenta “un messaggio del tutto errato”, in quanto incentiverebbe il personale a trasformare i controlli in una “caccia al centimetro”, con conseguenze negative sul rapporto tra compagnia e utenti. L’associazione ha inoltre annunciato che porterà la questione all’attenzione delle autorità competenti e ha invitato i viaggiatori a segnalare eventuali abusi o comportamenti ritenuti eccessivi.

