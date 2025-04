Claudio Pisciotta del Maria Eleonora Hospital riceve il Daisy Award 2025

Il Maria Eleonora Hospital di Palermo ha recentemente ricevuto il prestigioso Daisy Award, un riconoscimento internazionale che celebra infermieri che si sono distinti per la loro competenza, empatia e dedizione nei confronti dei pazienti. Quest’anno il premio è stato assegnato a Claudio Pisciotta, infermiere del team di Terapia Intensiva Cardiochirurgica. La cerimonia di premiazione si è svolta il 9 aprile 2025, presso il Teatro Politeama di Palermo, e ha visto la partecipazione di numerosi candidati, tra cui Giovanni Cacioppo, Rita Cassataro e Stefania La Monica.

Il Daisy Award premia coloro che, oltre a svolgere il loro compito assistenziale, riescono a creare una connessione umana profonda con i pazienti. Il riconoscimento, infatti, sottolinea l’importanza del rapporto umano durante il percorso di cura, un valore che GVM Care & Research, gruppo a cui appartiene il Maria Eleonora Hospital, considera fondamentale. L’azienda, che opera in vari settori sanitari, è impegnata a garantire un approccio umanistico alla cura, incentrato sul benessere psicofisico del paziente e sul miglioramento dei risultati clinici.

Durante la premiazione, Claudio Pisciotta, visibilmente emozionato, ha dedicato il premio ai suoi colleghi, esprimendo gratitudine per il lavoro di squadra e per il supporto ricevuto dal team di Terapia Intensiva. Ha inoltre ringraziato il Primario, dott. Ettore Agugliaro, e la Coordinatrice, Melania Camiolo, per aver sostenuto la sua candidatura. Pisciotta ha infine ringraziato la sua famiglia per il sostegno incondizionato.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁