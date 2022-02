Clan Barcellonesi – D’Uva: “Lo Stato c’è e non dà tregua alle mafie”

Clan Barcellonesi – D’Uva: “Lo Stato c’è e non dĂ tregua alle mafie”

“Stamattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno portato a termine un maxi blitz ai danni del clan dei “Barcellonesi”, eseguendo 81 arresti e altre 5 misure cautelari. L’operazione è il risultato di un’indagine avviata nel 2018 e coordinata dalla Procura Distrettuale di Messina e dal Procuratore Maurizio de Lucia. Secondo l’inchiesta, il clan era capace di esercitare un costante tentativo di infiltrazione in attivitĂ imprenditoriali e di economia lecita”. Lo scrive in una nota il deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“Un plauso alle autoritĂ per l’operazione condotta, che rappresenta un duro colpo alla criminalitĂ organizzata. Dimostriamo che lo Stato c’è e non darĂ tregua ai criminali e alle mafie. Siamo al fianco dei cittadini onesti, per liberare i territori dalla criminalità ”, conclude D’Uva.