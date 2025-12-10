Ciucci: nuova delibera Cipess dopo il confronto con Bruxelles

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha delineato i prossimi adempimenti necessari per ottenere una registrazione completa della delibera Cipess, dopo le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti. In un’intervista al quotidiano online Diac, specializzato in infrastrutture, Ciucci ha affermato che «la registrazione con riserva è teoricamente possibile, ma del tutto inappropriata», aggiungendo di confidare in un pronunciamento favorevole della Commissione europea sulle modalità applicative delle direttive Habitat e Appalti. L’eventuale valutazione positiva consentirebbe al governo di procedere a una nuova delibera.

Riguardo alla Direttiva Habitat, Ciucci ha richiamato la comunicazione inviata dalla Commissione europea il 15 settembre, nella quale si riconoscono l’impegno istituzionale e la rilevanza strategica dell’opera. Ha precisato che la lettera non solleva rilievi sulla procedura di comunicazione e che a breve è previsto un confronto tecnico tra Commissione Ue, MIT e MASE sui profili di presunta illegittimità evidenziati dalla Corte dei Conti.

Sul fronte della Direttiva Appalti, Ciucci ha spiegato che la quantificazione delle varianti rilevanti ai fini del tetto del 50% ammonta a circa 90 milioni di euro, a fronte di un valore contrattuale aggiornato di 10 miliardi e 572 milioni affidato a Eurolink. Ha aggiunto che la principale variante, approvata prima dell’entrata in vigore delle direttive del 2014, supera il miliardo, ma anche includendola in via teorica non si oltrepasserebbe la soglia prevista. Secondo Ciucci, l’aumento del corrispettivo sarebbe in gran parte riconducibile all’adeguamento dei prezzi.

In chiusura, l’amministratore delegato ha affrontato il tema del parere dell’ART, ritenuto necessario solo per le autostrade, ricordando che la viabilità del ponte è classificata come strada extraurbana di tipo B. Ha annunciato l’avvio della procedura per richiedere formalmente il parere.

