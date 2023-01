Cittadini di Capo d’Orlando protestano per bollette d’acqua già pagate ma nuovamente richieste al pagamento

Il Comune di Capo d’Orlando sta creando un caos tra i suoi cittadini a causa di bollette d’acqua già pagate che vengono nuovamente richieste al pagamento. La protesta tra i cittadini coinvolti è comprensibile poiché le fatture sono state consegnate anche a chi era certo di aver versato il dovuto e quindi era tranquillo in merito alla propria posizione debitoria nei confronti del Municipio.

Le bollette in questione riguardano il consumo dell’acqua degli anni sino al 2019 e chi non ha conservato le ricevute avrà problemi perché dovrà nuovamente pagare. Il motivo del disguido è che la società incaricata dell’incasso (non il Comune) pur avendo versato l’introito delle bollette al Comune, non ha imputato il versamento agli utenti che regolarmente le avevano pagate. Di conseguenza l’Ufficio Ragioneria si è ritrovato una bella somma senza sapere da dove provenisse o chi fosse stato a pagare.

Per coloro che hanno conservato la ricevuta, l’unica possibilità di salvezza è quella di mostrarla negli uffici comunali, ma per chi non la trova o per quegli anziani che seguono le indicazioni delle istituzioni alla lettera, il pagamento rischia di essere duplicato. In questi casi potrebbe esserci la possibilità di un rimborso, ma solo dopo che la società incaricata dell’incasso avrà comunicato l’imputazione della somma agli utenti che hanno pagato.

A questo punto ci si chiede perché il Comune non abbia aspettato l’imputazione prima di inviare nuovamente le richieste di pagamento. La situazione crea non pochi problemi ai cittadini e sarebbe opportuno che il Comune intervenisse per risolverla il prima possibile.