CittadinanzAttiva Sicilia: “Chi continua a lasciare la porta della Sicilia aperta?”

Manca una regia nella gestione dell’Ordine Pubblico e CittadinanzAttiva Sicilia si chiede.¬†Chi continua a lasciare porta della Sicilia aperta?¬† Mentre in Prefettura si discuteva avveniva il prevedibile sbarco delle oltre 200 auto.

Di chi è la colpa? CittadinanzAttiva Sicilia si chiede: chi sta lasciando la porta della Sicilia aperta? Chi deve controllare e bloccare lo sbarco a Messina o meglio, chi non dove fare imbarcare le auto?

Dopo gli annunci roboanti dei giorni scorsi e dopo il precedente esodo tutto √® rimasto come prima? Chi si occupa dell’Ordine Pubblico in citt√†? Queste sono le domande a cui deve rispondere davanti ai siciliani il Prefetto di Messina, chi era delegato a controllare e non lo ha fatto, o meglio lo ha fatto in maniera blanda, permettendo un’altro esodo gi√† abbondantemente annunciato? Si annunciato perch√© dopo il blocco totale comunicato in anticipo dal Presidente del Consiglio Conte, si √® rivisto lo stesso film del precedente decreto, che ha causato il primo esodo e tante fonti di infezioni sulla nostra isola. Si perch√©, i siciliani bloccati alle stazioni ferroviarie del Nord si sono organizzati con le auto e in serata indisturbati sono sbarcati a Messina e continuano a sbarcare perch√© anche oggi si sono notate file agli imbarcaderi.

Adesso bisogna bloccare l’esodo che continua anche oggi, recuperare i filmati, identificare le persone mediante le targhe delle oltre 200 auto e destituire i responsabili. Non vogliamo sentire lamentele ma fatti “sostituire chi non √® all’altezza √® il minimo che si possa fare. Messina e la Sicilia hanno bisogno di certezze, per poter combattere questa guerra contro un nemico invisibile e contro chi non ottempera alle leggi”.