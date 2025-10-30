Cisl Messina: «Decisione Corte dei Conti, serve chiarezza»

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha commentato la decisione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess relativa al Ponte sullo Stretto, esprimendo cautela in attesa delle motivazioni ufficiali. «La decisione della Corte dei Conti preoccupa, ma non possiamo fare altro che attendere le motivazioni per capire se si tratta di questioni tecniche o di una scelta politica», ha dichiarato. «Nel secondo caso – ha aggiunto – sarebbe una mortificazione per il territorio e rischierebbe di bloccare la fase di progettazione delle opere collegate, fondamentali per la città».

Alibrandi ha evidenziato l’importanza che la realizzazione del Ponte riveste per il tessuto occupazionale e produttivo del territorio messinese. «Pur mantenendo un atteggiamento prudente, l’interesse dimostrato da numerosi giovani attraverso la piattaforma di selezione di Webuild conferma l’impatto che l’opera potrebbe avere in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale».

Il segretario della Cisl Messina ha infine auspicato che il percorso progettuale non subisca arresti definitivi: «Confidiamo che, con gli opportuni accorgimenti, l’iter possa proseguire regolarmente».

La posizione del sindacato si col

