CISL FP Messina: nessun rimborso per i trasporti del personale SEUS 118

La CISL FP Messina torna a segnalare il mancato riconoscimento dei rimborsi per i costi di trasporto sostenuti dagli operatori della SEUS 118 assegnati alle Isole Minori della provincia di Messina. Da tempo il personale è costretto ad anticipare di tasca propria le spese dei collegamenti marittimi necessari per raggiungere le sedi di servizio, senza ricevere alcuna restituzione, nonostante le reiterate interlocuzioni sindacali avviate a livello regionale.

Secondo quanto riferito dal sindacato, gli impegni assunti dalla società in merito al riconoscimento dei rimborsi e al corretto inquadramento contrattuale nell’ambito dei servizi pubblici regionali non hanno trovato attuazione. La situazione, evidenzia la CISL FP Messina, permane invariata e determina una disparità di trattamento rispetto al restante personale operante sul territorio siciliano.

«È una condizione inaccettabile e discriminatoria», dichiarano Giovanna Bicchieri, segretario generale della CISL FP Messina, e Francesco Iarrera, referente territoriale CISL FP SEUS 118 Messina, sottolineando come gli operatori delle Isole Minori garantiscano un servizio essenziale in un contesto logistico complesso, sostenendo costi che non dovrebbero gravare sui lavoratori. «Si tratta di somme rilevanti anticipate nel tempo, una situazione che non può proseguire», aggiungono.

Il sindacato rileva inoltre possibili ricadute economiche e sociali sul personale, con effetti sulla continuità e sull’efficienza del servizio di emergenza sanitaria nelle isole. Per questo è stato richiesto l’intervento urgente del Prefettura di Messina. «È in gioco anche la tutela di un servizio pubblico fondamentale per le comunità isolane», affermano Bicchieri e Iarrera.

La CISL FP Messina ha infine annunciato la convocazione di un’assemblea sindacale nei prossimi giorni per valutare iniziative sindacali e legali, fino alla possibile proclamazione dello stato di agitazione. «Non arretreremo finché non saranno riconosciuti i diritti degli operatori impiegati nelle Isole Minori», concludono.

