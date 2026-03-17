CISL FP: dubbi su doppio incarico del presidente OPI Messina

La CISL Funzione Pubblica di Messina interviene sulla situazione che riguarda l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia, sollevando interrogativi in merito alla contemporanea titolarità di incarichi da parte dell’attuale presidente dell’Ordine, Antonino Trino. Il dirigente ricopre infatti anche il ruolo di segretario generale territoriale della Funzione Pubblica della CGIL.

A esprimere la posizione dell’organizzazione sindacale è il segretario generale della CISL FP di Messina, Giovanna Bicchieri, che richiama l’attenzione sull’opportunità istituzionale legata alla coincidenza dei due ruoli. Secondo quanto evidenziato dalla dirigente sindacale, pur nel rispetto delle libertà associative e delle scelte personali, la situazione solleva interrogativi sulla distinzione tra rappresentanza professionale e rappresentanza sindacale.

“Gli Ordini delle professioni sanitarie – afferma Bicchieri – sono enti pubblici non economici che, per legge, devono operare nell’interesse generale della professione e rappresentare l’intera comunità degli iscritti agli albi, mantenendo una posizione di autonomia, imparzialità e terzietà rispetto alle dinamiche delle relazioni sindacali”.

La CISL FP sottolinea quindi la necessità di verificare la compatibilità tra la guida di un ordine professionale e la responsabilità territoriale di un’organizzazione sindacale impegnata quotidianamente nelle vertenze con le aziende sanitarie del territorio. La coincidenza dei due incarichi, secondo il sindacato, potrebbe generare dubbi sulla netta separazione tra ambiti che devono restare autonomi.

Per questo motivo l’organizzazione sindacale ha richiesto un chiarimento agli organismi competenti, affinché venga accertata la piena compatibilità tra gli incarichi e garantito il rispetto del principio di terzietà che caratterizza l’azione degli ordini professionali. La CISL FP di Messina auspica infine che il presidente dell’Ordine, Antonino Trino, valuti “con senso di responsabilità l’opportunità di rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dall’incarico ordinistico”.

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