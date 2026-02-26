Cinque parrocchie coinvolte nel rito dell’accolitato al Santuario di Tindari

Sabato alle 17.30, nella Basilica Santuario di Tindari, cinque candidati al Diaconato Permanente saranno istituiti nel Ministero dell’Accolitato nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Guglielmo. Si tratta di Nicola Arrigo, appartenente alla parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Patti, Antonio Calabria, della parrocchia “San Nicolò di Bari” di Gioiosa Marea, Salvatore Maniaci, della parrocchia “Santa Lucia” di Sant’Agata Militello, ed Emanuele Castorina e Marco Faillaci, entrambi della parrocchia “Santa Lucia” di Mistretta.

Il rito rappresenta una tappa nel percorso di preparazione al Diaconato Permanente, inserendosi nel cammino formativo che precede l’eventuale ordinazione. L’istituzione nel ministero dell’accolitato, secondo la prassi ecclesiale, prevede l’assunzione di specifici compiti liturgici e pastorali, con particolare attenzione al servizio dell’altare e al sostegno della comunità nella vita ecclesiale.

La celebrazione si svolgerà nel Santuario mariano di Tindari, luogo di riferimento per la comunità diocesana, e vedrà la partecipazione dei fedeli delle parrocchie di provenienza dei candidati. L’iniziativa coinvolge le realtà parrocchiali interessate e si inserisce nel contesto delle attività pastorali della diocesi.

L’istituzione dei cinque candidati costituisce una fase del percorso di discernimento e formazione previsto per il Diaconato Permanente, ministero che comporta funzioni di servizio nella liturgia, nella proclamazione della Parola e nelle opere di carità. La celebrazione rappresenta un momento significativo per i candidati e per le comunità di appartenenza, nell’ambito della vita della diocesi.

👁 Articolo letto 108 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.