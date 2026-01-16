Ciclone in arrivo: maltempo intenso in Sicilia raffiche fino a 100 km/h

Un’intensa ondata di maltempo è attesa tra il 18 e il 19 gennaio sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori, con la Sicilia tra le aree maggiormente esposte. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità su Sicilia, Calabria e Sardegna, con accumuli significativi soprattutto lungo la fascia ionica calabrese e sulla Sardegna orientale, a causa dell’afflusso di correnti umide di Scirocco e Levante sui rilievi.

Secondo Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, l’evoluzione atmosferica trae origine a ovest della Scozia, dove la corrente a getto polare in uscita dal Nord America interagisce con un anticiclone di blocco sulla Scandinavia. Questo assetto favorisce la formazione di una saccatura tra Spagna e Nord Africa, con successiva genesi di un ciclone alimentato dall’ingresso di aria fredda in quota e dall’interazione tra getto polare e subtropicale sul Sahara.

Il minimo depressionario si formerà sottovento all’Atlante nella serata di domenica 18 gennaio, per poi muoversi verso il Canale di Sicilia e quello di Sardegna entro il giorno successivo. La presenza dell’anticiclone sull’Europa orientale ne limiterà lo spostamento, determinando una forte compressione delle isobare e venti di burrasca o tempesta, con raffiche fino a 100 km/h tra Calabria e Sicilia, soprattutto sui settori ionici.

Sono previste condizioni marine molto agitate, con moto ondoso significativo e mareggiate lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria. Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti nelle aree centro-orientali della Sicilia, con accumuli elevati e rischio di piene nei bacini fluviali di Siracusano, Catanese e Messinese. “Sull’Etna la neve cadrà copiosa dai 1600-1700 metri, con quota in possibile calo per l’ingresso di aria più fredda da Est”, ha riferito Ingemi. Fenomeni intensi sono attesi anche sulla Calabria ionica e sulla Sardegna orientale, dove l’afflusso di aria umida potrà favorire temporali persistenti lungo le coste. – Fonte Meteored Italia.

👁 Articolo letto 840 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.