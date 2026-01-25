Ciclone Harry, La Vardera lancia un crowdfunding per i comuni colpiti

Il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, ha annunciato l’avvio di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe destinata a sostenere i comuni siciliani colpiti dal Ciclone Harry. L’iniziativa nasce, secondo quanto dichiarato, dalla mancata attivazione di interventi concreti a seguito dell’emergenza che ha interessato diverse aree dell’Isola.

“La situazione è assurda – afferma La Vardera – il presidente della Regione, dopo una prima stima, ha parlato di danni pari a 740 milioni di euro, ma dal governo centrale non è arrivato alcun segnale operativo e la Sicilia resta ferma”. Il deputato sottolinea come la classificazione dell’evento come semplice mareggiata abbia inciso sull’assenza di misure straordinarie, rendendo necessario il ricorso a forme autonome di solidarietà.

La raccolta fondi, spiega La Vardera, sarà gestita da un soggetto terzo, con le somme che verranno successivamente trasferite all’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, incaricata di distribuirle agli enti locali maggiormente colpiti. “Ho deciso di avviare questa campagna proprio per garantire trasparenza e una ripartizione equa delle risorse”, precisa il parlamentare all’Ars.

Nel suo intervento, La Vardera richiama anche il confronto con altre emergenze nazionali. “Abbiamo atteso a lungo, ma non è successo nulla. In Emilia la presidente del Consiglio si è recata sui luoghi colpiti, mentre qui ci sentiamo abbandonati, con dichiarazioni che non trovano riscontro sul territorio”, afferma. Da qui l’appello rivolto a cittadini e sostenitori in tutta Italia, nella convinzione che la mobilitazione collettiva possa offrire un sostegno immediato alle comunità siciliane in difficoltà. Clicca qui per donare.

