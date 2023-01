Ciclone freddo in azione: maltempo in Sicilia e Calabria

La Sicilia è attualmente interessata da una profonda circolazione ciclonica, alimentata dall’afflusso di aria fredda dal Nord Europa. Questo fenomeno sta determinando condizioni di marcata instabilità atmosferica, con possibilità di nevicate fino a bassa quota, temperature inferiori alle medie climatiche, venti tesi e mareggiate.

In particolare, tra il pomeriggio-sera del 24 e il 26 gennaio, il vortice depressionario attivo tra la Tunisia e il braccio di mare compreso tra le due Isole maggiori, in lenta traslazione verso levante, darà la stura a piogge e rovesci temporaleschi più estesi, intensi e insistenti in Sicilia (specie sui versanti ionici e meridionali) e sulla Calabria ionica.

A seguire, tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, il vortice risalirà le acque dell’alto Ionio: subentrerà un nuovo impulso di matrice artica, foriero di un sensibile calo termico sotto i venti di Grecale e Tramontana e rovesci intermittenti su Nord Sicilia, bassa Calabria tirrenica e Sila Greca.