Ciaula Street Food 2026 accende l’estate sul lungomare di Gliaca

Il lungomare di Gliaca di Piraino si prepara ad accogliere la prima grande iniziativa dell’estate con l’edizione 2026 di Ciaula Street Food, in programma sabato 20 giugno. A partire dalle ore 17:00, il tratto costiero si trasformerà in uno spazio dedicato ai sapori, all’intrattenimento e alla valorizzazione delle produzioni locali, con l’obiettivo di dare avvio simbolicamente alla stagione estiva del territorio.

La manifestazione è stata realizzata grazie al cofinanziamento della Regione Siciliana attraverso il bando “Sicilia che piace”, promosso dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive. L’iniziativa punta a coniugare l’offerta gastronomica con momenti di spettacolo e promozione del territorio, proponendo un percorso che mette al centro le eccellenze siciliane.

Protagonisti dell’evento saranno quattordici espositori selezionati, chiamati a presentare specialità e prodotti che rappresentano le diverse identità dell’isola. Attraverso le loro proposte, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere una Sicilia capace di innovarsi mantenendo saldo il legame con le proprie tradizioni.

L’apertura degli stand è prevista nel pomeriggio, quando il lungomare inizierà ad animarsi con degustazioni, iniziative dedicate al pubblico e accompagnamento musicale. L’area costiera di Gliaca assumerà così il ruolo di punto d’incontro tra cultura gastronomica e paesaggio mediterraneo, offrendo un’occasione di aggregazione aperta a residenti e visitatori.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività estive del comprensorio e mira a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso un format che unisce cucina, spettacolo e promozione delle realtà locali.

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