Ciak Scuola Film Fest alla Bit di Milano: l’assessore Amata promuove il turismo studentesco

Il Ciak Scuola Film Festival, l’Oscar del cinema scolastico, è stato protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ha ospitato il Festival nello stand allestito, scelto tra le iniziative da presentare. Il concorso, di respiro nazionale, coinvolge istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, insegnanti, famiglie, enti del comparto cinema, ed è stato inserito nel Piano Nazionale Il Cinema a Scuola dei ministeri Mibac e Miur (ora Mim e Mic). L’edizione in corso conta più di 12mila studenti iscritti e si concluderà nella settimana tra l’11 e il 17 dicembre 2023.

Durante l’evento, l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha annunciato che il turismo studentesco rappresenta una preziosa opportunità per la Sicilia. L’obiettivo è quello di incrementare i numeri del turismo studentesco e puntare sull’unione tra mondo del cinema e mondo della scuola. Il Ciak Scuola Film Festival rappresenta un’eccellenza in tal senso e l’Assessorato da me guidato intende costruire le basi per una Biennale, una sorta di Sicily Expo, aperta anche ai giovani. Una delle novità dell’edizione del Ciak 2023 è stata quella di fare realizzare ai ragazzi uno spot di promozione turistica del proprio territorio.

L’Assessore regionale ha anche sottolineato l’importanza della cinematografia per la Sicilia, anche in considerazione dell’effetto cine turismo, conseguente alle produzioni cine-televisive girate nell’isola. La Sicilia, sempre di più, è una regione ricercata dalle case di produzione internazionale. Il Ciak Scuola Film Festival aprirà le sue porte anche all’estero grazie al circuito delle gite culturali, sia da altre regioni che da altri Paesi e attraverso i canali Erasmus verso la Sicilia.

Il Festival è stato festeggiato per i suoi 10 anni e ha premiato la “migliore” scuola della storia della manifestazione: l’Istituto “Guttuso” di Milazzo. Il presidente del Festival Sergio Bonomo ha partecipato con una delegazione di allievi del Guttuso, vincitore dell’ultima “celebration edition”. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, sono state annunciate anche parecchie novità con il comune denominatore di far crescere questo concorso. In particolare, si punta all’unione tra mondo del cinema e mondo della scuola, attraverso il Ciak Scuola Film Festival, che rappresenta un’eccellenza in tal senso.