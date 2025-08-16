Ci lascia all’età di 89 anni Pippo Baudo, icona della TV italiana

È morto all’età di 89 anni Pippo Baudo, uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo ha legato la sua carriera a sessant’anni di televisione, durante i quali è stato conduttore, autore, ideatore di format e scopritore di talenti.

La sua carriera inizia nei primi anni Sessanta con programmi come Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba, per poi raggiungere la notorietà nel 1966 con Settevoci. Da quel momento diventa protagonista di numerosi varietà e trasmissioni di intrattenimento, tra cui Canzonissima, Fantastico, Novecento e Luna Park. Il suo nome resta inoltre indissolubilmente legato al Festival di Sanremo, che ha condotto in tredici edizioni, un primato ancora imbattuto.

Baudo ha lavorato quasi esclusivamente in Rai, fatta eccezione per una parentesi a Mediaset tra il 1987 e il 1988. Laureato in Giurisprudenza, aveva inizialmente accettato il compromesso con il padre di tornare in Sicilia a esercitare la professione di avvocato qualora non fosse riuscito a emergere in televisione.

Negli anni Settanta si cimenta con diversi quiz e varietà, tra cui Spaccaquindici, Un colpo di fortuna e Chi?. Nel 1977 porta in tv Secondo voi, il suo primo programma a colori legato alla Lotteria Italia, e nello stesso periodo assume la guida di Domenica In, che trasforma in uno dei format di maggior successo. Nel corso della sua attività lancia artisti destinati a imporsi sulla scena nazionale, come Beppe Grillo, Heather Parisi, Fioretta Mari e Tullio Solenghi.

