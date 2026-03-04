Chiusure notturne sulla A20 per lavori di potatura tra il 5 e il 9 marzo

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione lungo alcuni tratti dell’autostrada A20 Messina–Palermo, in corrispondenza della tangenziale di Messina, per consentire interventi di manutenzione del verde. Le operazioni riguarderanno il taglio di alberi ad alto fusto e di rami presenti su terreni di proprietà consortile in prossimità della sede autostradale, nell’ambito del Lotto 2 Barcellona–Tremestieri.

La prima chiusura è prevista dalle ore 21:00 del 5 marzo 2026 fino alle ore 6:00 del 6 marzo 2026. In questa fascia oraria sarà interdetta al traffico la carreggiata di valle, in direzione Palermo, nel tratto compreso tra lo svincolo di Messina San Filippo, al chilometro 4+000, e quello di Messina Gazzi, al chilometro 5+100. I veicoli diretti verso Palermo dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Messina San Filippo e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Messina Gazzi.

Ulteriori limitazioni sono state programmate nelle notti successive. Dalle ore 21:00 del 6 marzo alle ore 6:00 del 7 marzo 2026 e successivamente dalle ore 21:00 dell’8 marzo alle ore 6:00 del 9 marzo 2026 sarà chiuso al traffico il tratto autostradale tra lo svincolo di Boccetta, al chilometro 8+970, e quello di Messina Centro, al chilometro 7+015, in direzione Catania. In entrambe le occasioni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Boccetta con possibilità di rientro allo svincolo di Messina Centro.

Durante l’esecuzione degli interventi saranno inoltre applicate limitazioni alla circolazione con limite massimo di velocità fissato a 60 chilometri orari e divieto di sorpasso nei tratti interessati. Nelle rampe degli svincoli il limite sarà ridotto a 40 chilometri orari.

