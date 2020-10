Chiudono le scuole in Puglia, da domani fino al 24 novembre

Ultimo giorno in aula poi si passa alla didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia, dalle elementari alle superiori fino al 24 novembre.

Lo dispone il governatore Michele Emiliano che motiva proprio con la ripresa delle lezioni in classe il rapido aumento dei contagi in regione.

Salgono notevolmente le infezioni nelle comunità scolastiche. Almeno 417 casi di positività tra gli studenti e 151 nel personale, sono bene 286 istituti coinvolti nell’espansione del covid si è così deciso per una scelta forte, che raccoglie però le critiche dal fronte sindacale come la CGIL, ma lo scenario è preoccupante, spiega l’assessore alla sanità Lopalco, sono 772 i nuovi contagiati in Puglia rilevati tra i 6.437 sottoposti a tampone, una percentuale del 12%, 13 invece i morti.