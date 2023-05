Chillemi, la campionessa messinese di breaking a ‘Che tempo che fa’

La messinese Alessandra Chillemi, promessa del breaking, conquista il pubblico di ‘Che tempo che fa’

Alessandra Chillemi, la campionessa messinese di breaking, ha portato la danza sportiva sul palco di “Che tempo che fa”, il noto programma condotto da Fabio Fazio su Raitre. Conosciuta come Alessandrina Bgirl, la giovane talentuosa si è esibita davanti al pubblico televisivo, lasciando tutti a bocca aperta.

Nonostante il suo impegno nei campionati italiani, europei e mondiali di breaking, che l’hanno mantenuta tra i primi dieci classificati, Alessandra ha trovato il tempo di raccontare la sua esperienza in televisione. La puntata di ieri, 21 maggio, di “Che tempo che fa” è stata l’occasione perfetta per condividere la sua storia. Il programma, che presto si trasferirà su Discovery, è uno dei più seguiti in Italia.

Durante la sua partecipazione, Alessandra ha mostrato il suo talento in un’entusiasmante esibizione, dopo aver proiettato un video della sua performance durante la festa di laurea e aver raccontato brevemente la sua storia. Gli illustri ospiti in studio, tra cui Mara Maionchi, Simona Ventura e Francesca Michielin, sono rimasti sbalorditi. Accanto a lei c’era un altro messinese di successo, Nino Frassica (nella foto insieme alla Chillemi).

Alessandra, che ha conquistato il terzo titolo italiano nel breaking, ha come obiettivo le Olimpiadi di Parigi 2024, dove la sua disciplina farà il suo debutto. Saranno qualificati 16 uomini e 16 donne per partecipare a questa competizione di prestigio.

