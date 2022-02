Cesarò – Fuoristrada con telaio contraffatto, denunciate due persone

I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di genere, hanno deferito due soggetti di Maniace (CT).

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Cesarò (ME), unitamente a personale specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, a seguito di accurata attività di indagine, hanno accertato che un veicolo fuoristrada, in uso ai predetti, presentava un numero di telaio contraffatto con matricola punzonata in modo artigianale e con caratteri non conformi a quelli originali utilizzati dalla casa costruttrice.

A conclusione dell’attività di indagine, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per ricettazione in concorso.