Centro vaccinale a Capo d’Orlando, presentato il progetto

Presentato il progetto del centro vaccinale di Capo d’Orlando: “A pieno regime saranno possibili fino a 800 vaccini al giorno”.

In Piazza Bontempo a Capo d’Orlando verrà realizzato un centro vaccinale di circa 300 metri quadri al servizio di tutto il territorio dei Nebrodi. L’annuncio è stato dato dal Sindaco Franco Ingrillì durante una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del responsabile del Dipartimento Prevenzione di Sant’Agata Militello, dott. Giuseppe Iannì.

All’iniziativa sono intervenuti il responsabile della C.P.R. Consulting Massimo Reale che ha donato la tensostruttura, il Direttore Marketing della Irritec Giulia Giuffrè e il Direttore Commerciale della Eurofood Giuseppe Ingrillì. Le due aziende sponsorizzano la realizzazione della struttura che, a pieno regime, con le sue 9 postazioni, potrà somministrare fino a 800 vaccini al giorno.

“Il Comune di Capo d’Orlando ha subito accolto la proposta che è venuta da queste due aziende e abbiamo fatto da tramite con le autorità sanitarie – ha affermato il Sindaco Ingrillì. La nostra città , sin dalla sua nascita, è stata esempio di vitalità imprenditoriale messa sempre al servizio del territorio. E in questo momento c’è una emergenza da affrontare tutti insieme: sappiamo che il vaccino è l’unica arma che abbiamo a disposizione ed è giusto concentrare sforzi ed energie per farci trovare pronti nel momento in cui, superato il blocco attuale, la campagna vaccinale entrerà a regime. Siamo costantemente in contatto con il Commissario per l’emergenza Covid per l’Asp di Messina Alberto Firenze e con il direttore generale facente funzioni della stessa Asp Bernardo Alagna dai quali abbiamo ricevuto interesse e piena collaborazione. La struttura di Piazza Bontempo sarà ultimata entro un mese, ma diventerà pienamente operativa nel momento in cui ci sarà la disponibilità dei vaccini e si definiranno aspetti essenziali come l’organizzazione interna e la sicurezza”.

Il responsabile della C.P.R. Consulting Massimo Reale ha definito alcuni aspetti tecnici: “E’ una costruzione facile da montare e pienamente funzionale di circa 300 metri quadri, lunga 25 metri e larga 10. I frigoriferi per la conservazione dei vaccini saranno posizionati all’intero del vicino Palafantozzi. E’ una struttura che mettiamo a disposizione della città ”

Il Direttore Marketing della Irritec Giulia Giuffrè ha ringraziato il Sindaco “per aver subito accolto la nostra proposta. Siamo aziende nate in questo territorio e credo giusto intervenire in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo”.

Il Direttore Commerciale della Eurofood Giuseppe Ingrillì ha evidenziato la necessità di intensificare la campagna vaccinale “perché si avverte forte la necessità di tornare alla vita normale e siamo ben felici di fornire un contributo in questa direzione”.

Il dottor Giuseppe Iannì si è complimentato per l’iniziativa del Comune di Capo d’Orlando e delle aziende: “sarà compito dell’Asp riempire l’hub vaccinale delle necessarie competenze sanitarie e venire incontro alle istanze che vengono dal vasto territorio dei Nebrodi”.

Alla conferenza stampa di stamattina era presente anche una rappresentanza dei medici di famiglia che potranno utilizzare la tensostruttura di Piazza Bontempo per le vaccinazioni. Alcuni di loro hanno anche manifestato disponibilitĂ a svolgere servizio di volontariato.