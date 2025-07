Augusta, centro smaltimento plastica in fiamme: intervento coordinato

La senatrice Daniela Ternullo (Forza Italia) ha annunciato di mantenere “un contatto costante con il prefetto di Siracusa, il sindaco di Melilli e il capo della Protezione Civile locale” in seguito all’incendio divampato stamane in un centro di smaltimento rifiuti plastici nell’area industriale di Augusta. Il rogo ha prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza, suscitando timori per possibili ricadute ambientali e sanitarie.

Secondo quanto riferito dal prefetto, i Vigili del Fuoco operano con tre squadre sul luogo dell’incidente, supportate da un mezzo speciale per potenziare le operazioni di spegnimento. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) sta predisponendo una valutazione per un’ordinanza precauzionale che potrebbe imporre la chiusura di porte e finestre a Melilli e nei Comuni limitrofi. Gli esperti segnalano che la volatilità dei gas emessi potrebbe favorirne la dispersione, ma il monitoraggio resta continuo.

La senatrice ha espresso “solidarietà alle famiglie e ai giovani presenti nelle aree interessate dal fumo” e ha auspicato che non vi siano stati lavoratori nelle vicinanze né feriti. Ha inoltre richiamato “cautela, responsabilità e piena collaborazione istituzionale per tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Infine, Ternullo ha elogiato l’operato dell’amministrazione comunale di Melilli “dimostrata attenta e presente fin dalle prime ore”. Ha precisato che il capannone coinvolto è di proprietà privata e ha invitato a evitare strumentalizzazioni politiche, sottolineando l’importanza dell’unità tra istituzioni.

