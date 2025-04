Centro scommesse Acireale sospeso per presenza di minorenni

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento disposto dal Questore di Catania, che ha sospeso per dieci giorni la licenza di pubblica sicurezza di un centro scommesse situato ad Acireale. La decisione è stata presa dopo che, lo scorso 18 marzo, il titolare dell’attività è stato sanzionato per non aver rispettato una norma in materia di protezione dei minori. Secondo quanto contestato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, il titolare aveva consentito l’ingresso e la permanenza di sei minorenni all’interno del centro senza procedere all’identificazione, né richiedere la loro documentazione. La presenza di minori in tali strutture, anche se non impegnati in scommesse, è vietata.

La violazione riguarda l’articolo 7, comma 8, del decreto legge 158/2012, modificato dalla legge 189/2012, che ha l’obiettivo di prevenire il fenomeno della ludopatia, soprattutto tra i più giovani. Oltre a promuovere il gioco responsabile, la norma prevede interventi nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sui rischi legati al gioco d’azzardo.

In seguito alla contestazione, il centro scommesse ha ricevuto una multa che può variare tra 5.000 e 20.000 euro, con la possibilità di ridurre l’importo a 6.666,67 euro se il pagamento avviene entro 60 giorni. La sanzione è il frutto di un’attività di controllo del Commissariato di Acireale nell’ambito delle iniziative promosse dal CO.PRe.G.I. (Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale), finalizzate a garantire la sicurezza e la tutela dei minori. Il decreto di sospensione si basa sull’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente la revoca o sospensione delle licenze per violazioni delle norme di sicurezza pubblica.

