Centro scommesse abusivo scoperto in zona Barriera a Catania

La Polizia di Stato ha deferito un uomo di 72 anni, residente a Catania, per la gestione di un circolo privato non autorizzato in zona Barriera, trasformato in un punto per la raccolta abusiva di scommesse. L’attività irregolare è stata individuata dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” durante i consueti controlli del territorio disposti dalla Questura, mirati al contrasto del gioco illecito e alla tutela degli utenti.

Gli operatori, notando un movimento anomalo di persone nei pressi della struttura, hanno effettuato una verifica all’interno, riscontrando l’allestimento di un centro dedicato alle scommesse online. Nei locali erano presenti diverse postazioni telematiche e un banco cassa dotato di computer collegati a piattaforme di allibratori stranieri operanti in modo irregolare nel deep web.

Al responsabile è stata richiesta la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, ma l’uomo non è stato in grado di esibire la licenza prevista dalle norme di pubblica sicurezza. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro dell’immobile e delle apparecchiature utilizzate per l’attività di gioco online. L’uomo è stato denunciato per violazione della normativa vigente, con la precisazione che nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Su segnalazione del Commissariato, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato l’istruttoria che ha condotto all’emanazione di un provvedimento del Questore di Catania, con cui è stata disposta la cessazione immediata dell’attività. Il provvedimento è stato notificato ed eseguito dagli agenti di “Borgo Ognina”.

