Centro di raccolta temporaneo di rifiuti a Gioiosa Marea

Si autorizza la messa in esercizio del centro di raccolta oggetto del presente provvedimento, sito in c.da Calitù del Comune di Gioiosa Marea, dando atto che al suddetto centro possono conferire solo gli utenti del Comune di Gioiosa Marea, precisando che il Centro di raccolta di che trattasi sarà allestito e gestito dalla Ditta PIZZO Pippo con sede in c.da Belvedere Montagnareale (ME), esclusivo gestore dei servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune di Gioiosa Marea, nel rispetto della normativa in materia,e dovrà condurre il centro con l’obiettivo di garantire un alto livello di tutela dell’ambiente, nonché adottare sistemi di deposito e stoccaggio tali da non determinare dispersione di inquinanti in nessuna delle matrici ambientali.

Prima dell’avvio dell’attività , il soggetto preposto alla gestione dovrà comunicare l’inizio attività allo scrivente Comune, alla Provincia Regionale di Messina, all’ARPA Sicilia, all’ARRA e all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali allegando documentazione comprovante i requisiti dì legge.

Resta salvo il controllo esercitato dalla Provincia Regionale nell’ambito delle competenze attribuite dall’art. 197, comma I, lett. b) del Decreto legislativo n. 152 /2006 e s.m.i.